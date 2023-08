Skull Island: Rise of Kong werd vorige maand aangekondigd voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series consoles, Nintendo Switch en pc. Deze action/adventure-game wordt tegen een budgetprijs aangeboden, wat ook tot uiting zal komen in de totale speelduur.

De hoofdontwerper van het spel, Guillermo Gomez Zará, heeft in een interview met Gaminbolt aangegeven dat Skull Island: Rise of Kong ongeveer 5 à 6 uur gameplay zal bieden. Deze speelduur kan langer zijn als je van plan bent om alles in het spel te verzamelen.

“Our game was designed to last about 5-6 hours. It might vary depending on if the player is hardcore, casual or a collector (in such case it might be even longer). There is an experience to be had by every kind of gamer and we hope they enjoy it from start to finish.”