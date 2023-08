Het was al duidelijk dat de Tokyo Game Show aardig wat grote spelers wist te strikken. In een eerder bericht in juli werd er al een lijst gepubliceerd waar grote namen zoals SEGA, Capcom, Tecmo Koei, Sony en Nintendo op stonden. Capcom mag gerust spreken van een gouden periode, want ze doen het erg goed met de remakes van Resident Evil-games en andere titels.

Dat gezegd hebbende, heeft het bedrijf ook genoeg nieuws te tonen en dat mogen Capcom-fans dan ook tijdens de beurs verwachten. De line-up voor de Tokyo Game Show waar fans naar uit mogen kijken bestaat uit Exoprimal, Monster Hunter Now, de VR-modus van Resident Evil 4 Remake, Street Fighter 6 en Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy. Verder zal er een vooraf opgenomen showcase worden getoond die 50 minuten lang is.

Wat er precies getoond gaat worden in deze showcase, is nog niet duidelijk. De showcase zal op 21 september uitgezonden worden van 23:00 tot 23:50 uur JST. De tijden voor Europa zijn dan van 16:00 tot 16:50 uur op dezelfde dag.