De E3 moest dit jaar zijn grote comeback maken, maar er was zo weinig animo voor dat de beurs uiteindelijk werd geannuleerd. De gamescom gaat dit jaar wel gewoon door, maar daar zal Sony bijvoorbeeld niet aanwezig zijn. De Tokyo Game Show 2023 is echter erg in trek bij ontwikkelaars en uitgevers.

Er is een lijst naar buiten gekomen waarop te zien is welke partijen aanwezig zullen zijn tijdens het jaarlijkse evenement in Japan. Zo zullen onder andere SEGA, Capcom en Tecmo Koei present zijn. Bovendien zullen alle drie de consolemakers ook op de beursvloer te vinden zijn.

Voor Sony en Nintendo geldt dat er wel een asterisk bij geplaatst moet worden. Zo zal PlayStation alleen indiegames tonen en Nintendo zal alleen aanwezig zijn in de business area.