Sony is al enkele jaren niet meer aanwezig op de E3, die dit jaar niet eens doorgaat. Ook de gamescom hebben ze vaker gelaten voor wat het is en dat lijkt dit jaar niet anders te zijn. Volgens de Duitse website Gamesmarkt zou Sony geen plannen hebben om een booth op de vloer in Keulen neer te zetten.

Als merk zijn ze dit jaar dus niet aanwezig op de beursvloer, maar dat sluit aanwezigheid tijdens Gamescom Opening Night Live niet uit, waar wellicht wat nieuwe aankondigingen worden gedaan. Als PlayStation gamer hoef je specifiek voor Sony dus niet naar Duitsland af te reizen. Toch wel jammer, gezien ze in het verleden vaak mooie booths hadden met interessante titels.