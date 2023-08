De laatste twee delen in de God of War-reeks behoren tot de best beoordeelde titels van PlayStation Studios. Het lijkt erop dat de ontwikkelaar de serie voorlopig niet laat rusten, want het ziet er naar uit dat er een nieuw deel in ontwikkeling is.

De ontwikkelaar heeft verschillende vacatures uitstaan en een drietal vallen daarbij op. Er wordt namelijk gezocht naar een combat designer, senior combat designer en senior combat designer (companions). Bij deze vacatures is één van de vereiste dat je kennis moet hebben van God of War (2108) en God of War: Ragnarök.

Aangezien er specifiek om kennis van de laatste twee God of War delen wordt gevraagd, lijkt het bijna onvermijdelijk dat deze personen worden gezocht voor een nieuw deel in de bekende serie.