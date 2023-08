Decennia terug beperkte entertainment zich vooral tot bioscopen, concerten en spelshows op televisie. Wat dat betreft heeft de komst van consoles een geheel nieuwe entertainmentvorm op ons losgelaten, waarbij het spelen van spelletjes niet langer voorbehouden tot speelhallen.

Tegenwoordig zijn we zover in de digitale ontwikkeling, dat we op onze mobiel ook de meest geavanceerde spellen kunnen spelen. Het is allemaal binnen handbereik en waar de grootste ontwikkeling zit, is het spelen waar je bent en wanneer je maar wilt.

De hoogste tijd dus om eens naar de snelst groeiende vormen van entertainment te kijken.

Mobiele spelletjes

Waar de gamesindustrie vooral de focus legt op de blockbusters die uitkomen voor pc, consoles en de Nintendo Switch, is dat niet per se de snelst groeiende vorm van entertainment. Dat is namelijk de mobiele markt qua games. Jong en oud hebben een smartphone en voor de momenten om tijd te doden, is het ideaal om een leuk spelletje op mobiel te spelen. De mobiele entertainmentmarkt is met afstand de grootste, omdat iedereen met een smartphone weleens een spelletje heeft gespeeld. Gezien smartphones ook dermate toegankelijk zijn geworden, is de afzetmarkt echt gigantisch waar veel partijen nu volop op inzetten.

Online kansspelen

Een andere zeer rap groeiende markt is die van nieuwe online casino’s. Met de mogelijkheden van het internet kunnen spelers eenvoudig en snel via hun dekstop, mobiel, laptop of tablet naar het platform surfen om daar een gokje te wagen. Er zijn van diverse aanbieders zelf mobiele apps beschikbaar, waardoor deze vorm van ‘gamen’ ook steeds populairder wordt. Ook omdat veel platformen gratis demo’s aanbieden, wat hoe dan ook leuk tijdverdrijf is. Met de toegankelijkheid en de vele spellen die beschikbaar zijn, is dit net zoals de mobiele markt enorm snel groeiende.

Cloud gaming

Waar je in het verleden gebonden was aan een vast platform om daarop je spelletjes te spelen, is dat tegenwoordig juist niet langer het geval. De cloud is een relatief jonge ontwikkeling, waarbij de hoge snelheden qua internet een cruciale uitkomst bieden. Het is niet langer noodzakelijk om games native op platformen te draaien, want met een verbinding naar de cloud is een game zo opgestart en kan het gespeeld worden. Gezien de software op systemen elders draait, vraagt dit ook minder van de technische capaciteiten van de hardware die de speler heeft, wat gamen dus toegankelijker maakt.

Zo is het mogelijk om vrij zware games zonder problemen rechtstreeks op een mobiel, zwakkere pc en zelfs een tv af te spelen, zonder dat hier een systeem aan te pas komt die het op locatie afspeelt. Met deze toegankelijkheid is het natuurlijk een kwestie van tijd totdat iedereen overstapt naar cloudgaming, iets waar Sony PlayStation en Microsoft Xbox al volop op inzetten. Dit om de eenvoudige reden dat spellen dan gelijk beschikbaar zijn, wat het wachten op een download wegneemt.

Brede beschikbaarheid

Wat deze snel groeiende vormen van entertainment gemeen hebben, is dat het goed beschikbaar is. Het wordt steeds meer in elkaar geïntegreerd, kijk maar naar Netflix die ook spelletjes aanbiedt, bijvoorbeeld. Vrijwel elke moderne telefoon of tablet is genoeg om aan de eisen te voldoen en het enige wat nodig is, is een goede internetverbinding.

Hierdoor is gamen door de jaren heen ontzettend toegankelijk geworden en ook is de verdeling tussen man en vrouw veel meer gelijk komen te liggen, wat het tot een breed sociaal maatschappelijk omarmd medium maakt. Gamen is hier om te blijven en met enorm veel potentie zul je de drie genoemde vormen de komende jaren alleen maar zien groeien.