Sony is druk bezig met het verbeteren en uitbreiden van hun diensten en één van de meest toonaangevende features moet het mogelijk maken om PlayStation 5 games direct vanuit de cloud te streamen, zonder dat je de game eerst hoeft te downloaden. Deze dienst moet in de toekomst beschikbaar worden gesteld voor abonnees op PlayStation Plus Premium.

Het bedrijf heeft inmiddels zoveel voortgang geboekt, dat ze vertrouwen hebben in het uitrollen naar de eerste gebruikers en dat is dan ook exact wat Sony heeft gedaan. Spelers hebben namelijk op onder andere ResetEra gemeld dat ze uitnodigingen hebben gekregen om de functionaliteit te testen. De beschikbare resoluties zijn 720p, 1080p. 1440p en 2160p.

Het is nog niet bekend wanneer de feature naar alle gebruikers wordt uitgerold, maar deze tests zullen ongetwijfeld te maken hebben met Project Q, de handheld die naar verluidt later dit jaar gelanceerd gaat worden.