Sony heeft na de PlayStation Vita weinig met mobiele platformen gedaan, behalve games uitbrengen voor smartphones. Een nieuwe volwaardige handheld lijkt er ook nooit meer te komen, maar wel heeft Sony nu een alternatief aangekondigd specifiek voor streaming/Remote Play.

Er gingen al langere tijd geruchten rond dat Sony hiermee bezig was en dit systeem is vanavond tijdens de PlayStation Showcase officieel aangekondigd. Het gaat om een handheld die games via PlayStation Plus Extra en Premium kan streamen, maar ook is het mogelijk om hierop via de PlayStation 5 via Remote Play games te spelen.

Jim Ryan kon nog een concrete details delen met betrekking tot de lancering, maar Sony zal in de aankomende maanden meer informatie hierover delen. Via het PlayStation Blog kun je meer informatie vinden. Hieronder wat foto’s.