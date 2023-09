Review | Logitech Pro X TKL – Logitech staat inherent aan alle vormen van pc-hardware. Zo waren wij een tijd terug erg enthousiast over de Logitech Pro X 2 Lightspeed gaming headset, wat natuurlijk naar meer smaakte. Nu hebben wij hier te maken met een nieuw product uit dezelfde lijn, namelijk het Pro X TKL gaming toetsenbord. Een toetsenbord dat een maatje kleiner is, maar wel een premium product belooft te zijn. Dit zullen we eens kritisch onder de loep nemen in deze review, want het prijskaartje liegt er zeker niet om.

Subtiel, maar veel stijl

De Logitech Pro X TKL ziet er op het eerste gezicht uit als een doorsnee toetsenbord. Maar niets is minder waar. De matzwarte look heeft een paar leuke details, waardoor het prima bestempeld kan worden als een echt premium product. Onder de toetsen is er bijvoorbeeld een metalen plaat, die tevens zwart is. Enkel de rand van de metalen plaat is zilver: het is een subtiele afwerking, maar een die ons goed in de smaak valt. Linksboven op het toetsenbord vind je het Logitech logo in het zilver, dat gevolgd wordt door een reeks multimedia knoppen. Dit eindigt volledig rechts met een draaiknop voor het volume die met een rubberen coating is afgewerkt. Alles bij elkaar genomen kent het product een zeer mooie uitstraling.

Hoewel het gaming toetsenbord een maat kleiner is (TKL), heeft het een behoorlijk gewicht. Met ongeveer 926 gram is het zeker een zwaar ding. Het is vooral stabiel te noemen, want echt makkelijk schuiven doe je er niet mee vanwege z’n gewicht. Het toetsenbord ligt echter wel een beetje hoog. Zo is het geheel (toetsen + behuizing) samen 34mm hoog, wat net even iets teveel is. Door de hellingvoetjes wordt dit wat gecompenseerd. Iets van een bijgeleverd polskussen was in dit geval echter geen overbodige luxe geweest, hoewel dit per persoon natuurlijk kan verschillen. Gelukkig krijg je wel een hoop andere spullen in het pakket meegeleverd: een USB-C naar A-kabel en een adapter, dongle, en een luxe beschermhoes. Een mooi compleet pakket mogen we wel stellen.

Een technisch overzicht

Het toetsenbord is van een wat kleiner formaat, uiteraard door het ontbreken van het numerieke gedeelte. Zo is de afmeting 352mm x 150mm en 34mm hoog, zoals eerder deels aangegeven. De toetsen zijn voorzien van LED-verlichting, die niet al te opvallend is. Het is lekker ingetogen. Afhankelijk van de versie die je neemt, heb je de keuze om GX Brown, Red of Blue te kiezen als toetssoort. In ons geval hebben wij de GX Brown toetsen, die bar weinig geluid produceren tijdens het tikken. Wel is de drukactivatie wat veel, waardoor tikken na een langere periode wat zwaar aanvoelt. Dit had een aantal gram minder mogen zijn. Helaas kunnen wij niet testen hoeveel de druk activatie exact is, maar we vermoeden ergens rond de 50 gram.

Verder hebben we te maken met een toetsenbord dat draadloos te gebruiken valt. Met de bijgeleverde USB-kabel kun je uiteraard bedraad te werk gaan, maar met een accuduur van ongeveer 50 uur geniet draadloos onze voorkeur (zonder toeters en bellen ingeschakeld). Als je gaat gamen kun je de Pro X TKL in een gaming modus zetten. Hiermee kun je bepaalde toetsen uitschakelen, zodat je niet per ongeluk zit te prutsen in het heetst van de strijd. Overige zaken kun je natuurlijk ook aanpassen, zoals de kleur van je LED-verlichting, profielen aanmaken en klassieke zaken, zoals macros, keybindings etc. Kortom, alles kan worden aangepast en dat doe je met de Logitech G Hub.

De Pro X TKL lijkt zo ingetogen en normaal, maar het toetsenbord heeft alles in huis om op competitief vlak zijn mannetje te staan. Dit heeft te maken met de LIGHTSPEED technologie van Logitech: een supersnelle wireless verbinding met lage responsie tijd. Het is een leuk marketing verhaal wat mooi klinkt, maar in de praktijk heb je gewoon te maken met een goede verbinding waar voor de rest niks op aan te merken valt. Het toetsenbord hebben wij gebruikt in combinatie met de Pro X Superlight 2 gaming muis, waar later ook de review van zal verschijnen op PlaySense. Het leuke van deze producten (en ook de Logitech G502 X Plus overigens) is dat je 1 dongle kan gebruiken om twee producten te connecten. Als je bijvoorbeeld van plan bent je setup te vernieuwen met een Pro X TKL en PRO X Superlight 2 (toetsenbord en muis), dan hoef je maar 1 dongle te gebruiken. Erg efficiënt voor de poorten op je pc. Een leuke toevoeging van Logitech.

Stevig ding

De Pro X TKL doet heel veel goede dingen. Vooral de stevigheid springt in het oog, wat het een robuuste uitstraling geeft. De toetsen zijn wat zwaarder bij het indrukken, terwijl de multimedia knoppen zeer fijn in gebruik zijn doordat ze zo licht zijn. Alles is responsief, het formaat werkt en is erg goed, en de onnodige poespas is weggestreept. Wat je krijgt is precies wat je koopt. Dit kleine bakbeest gaat voor € 229,99 over de toonbank. Dat is nogal wat, hoewel de kwaliteit er zeker niet om liegt. Het is een premium Logitech product dat alle hokjes af weet te vinken. Zeker als je het toetsenbord vergelijkt met iets uit dezelfde prijsklasse, dan zit het wel snor met de Pro X TKL.