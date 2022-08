Review | Logitech G502 X Plus – Logitech heeft behoorlijk wat in zijn mars. Zo is de gaming headset onder de noemer G435 een flinke aanrader en ook de Logitech G305 Lightspeed viel bijzonder goed in de smaak. Een van de titanen zal zich aansluiten bij dit lijstje, want het is een eer om een nieuwe versie van de G502 onder de loep te mogen nemen. Er zijn maar liefst drie versies beschikbaar en wij hebben de meest uitgebreide mogen bekijken voor deze review. De Logitech G502 X Plus van € 159,99 is een pareltje van Logitech, die de nieuwe favoriet van de gamer moet worden. We hebben de gaming muis uitvoerig getest en delen hieronder onze bevindingen.

Erg futuristisch

De Logitech G502 X Plus is beschikbaar in twee kleuren, wit en zwart. Onze zwarte versie ziet er in ieder geval fantastisch uit. Het puntige ergonomische design wordt nog eens extra modern gemaakt door de LED-verlichting over de rug van de muis heen. Zonder iets af te stellen pulseert een roze met blauwe gloed hier doorheen, wat er echt tof uitziet. Op de plek waar je duim rust heb je toegang tot de DPI-shift knop, die verwisselbaar (en omkeerbaar) is, en erboven bevinden zich nog twee andere shortcut-knoppen. In de doos tref je nog een extra shift knop, die je op de muis kunt bevestigen mocht de knop die er standaard op zit je niet bevallen. Een toffe toevoeging. Op de plek waar je duim rust heb je een rubberen coating, die ook op de andere (zij)kant van de muis te vinden is.

De gaming muis heeft een vrij lange vorm, waardoor je vingers er mooi op kunnen rusten en het maakt het ook prima in gebruik voor elke soort grip, hoewel de muis erg ideaal is voor palmgrip gebruikers. Bij de linkermuisknop heb je nog twee knoppen, waarmee je kunt schakelen tussen DPI-profielen. Het scrollwiel kun je naar links en rechts klikken, waarbij je daaronder een knop treft die het scrollwiel in een vrije loop kan laten draaien. Onder deze knop heb je nog een extra knop, waarmee je weer schakelt tussen muisprofielen. Al met al zijn alle knoppen makkelijk bereikbaar en klikken zij met een lekkere muisklik, de een iets zwaarder dan de ander, maar het soort feedback is hetzelfde. Elke klik voelt namelijk uiteindelijk licht aan, wat een groot pluspunt is.

Overige specificaties

De nieuwe G502 maakt gebruik van de HERO 25K (optische) sensor. Dit staat garant voor zeer responsief gebruik tijdens het gamen (100 – 25.000 DPI met 400 IPS). De muis weegt ongeveer 106 gram, wat redelijk fors is, maar gezien de toeters en bellen is het nog vrij netjes. Standaard specificaties zoals een polling rate van 1000Hz (tot minimaal 125Hz in te stellen), een USB-C ingang om de muis op te kunnen te laden (met bijgeleverde USB-C kabel) en een 2.4GHz dongle maken het plaatje compleet. Er mist echter wel Bluetooth ondersteuning, dus mocht je hier een gebruiker van zijn, is dit geen muis voor jou. De accuduur is trouwens ook degelijk te noemen: met de LED-verlichting uit kan de muis ongeveer 120 uur meegaan, terwijl je aan rond de 40 uur moet denken met de leuke kleurtjes aan.

Wat de G502 X Plus doet onderscheiden van de rest is de mogelijkheid om het draadloos op te laden met een van de muismatten (G240 Gaming Mouse Pad) van Logitech. Zo hoef je nooit je muis op te laden via een kabel en kan je het continu gebruiken. Onderop de muis (naast de powerknop) bevindt zich een klepje dat je kunt vervangen om het zo continu draadloos te kunnen opladen met de Mouse pad van Logitech. Hierin kan je ook de dongle bewaren, mocht je de muis ergens mee naartoe willen nemen. Mocht je geen muismat aanschaffen, dan heb je de muis met een uurtje weer opgeladen, als het niet al wat korter is.

Software biedt veel mogelijkheden

Met de G HUB van Logitech kan je het een en ander aanpassen. Alle knoppen zijn te remappen en dubbel in te stellen via de DPI-shift knop. Ook de RGB-verlichting kan aangepast worden, zodat de G502 X Plus op je bureau kan schijnen naar jouw smaak. Qua DPI-instellingen kan je tot vijf profielen op de muis opslaan. Overigens heb je de keuze om via de G HUB vijf muisprofielen of onboard op te slaan op de G502 X Plus, of dat alles rechtstreeks via de software gaat. Alle opties voor de knopinstellingen staan op een rijtje. Met tabjes kan je schakelen tussen andere mogelijkheden zoals het instellen van macros en overige opties. Bijvoorbeeld specifieke acties toewijzen per software (Discord) of per game profielen opslaan. Logitech biedt ook een scala aan presets voor bepaalde games, wat niet onbekend is voor gebruikers van Logitech producten. Het is alleen jammer dat je de DPI- en profielknop niet kan toewijzen als extra shortcutknoppen, althans, dit lukte ons niet via de G HUB beta versie die we bijgeleverd kregen.