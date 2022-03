Review | Logitech G435 – Er zijn tegenwoordig zoveel headsets verkrijgbaar van fabrikanten als Corsair, HyperX en EPOS dat het niet gek is dat je op een gegeven moment de bomen niet meer door het bos kunt zien. Ook Logitech doet altijd enorm z’n best om in deze markt de concurrent bij te benen. Zo waren we best positief over de Logitech G733, hoewel we wat minder enthousiast waren over de prijs. Daarom kijken we ditmaal naar de Logitech G435, die wat minder aan de prijs is, maar daarvoor niet teveel aan kwaliteit wil inboeten. Of Logitech daarin geslaagd is, dat lees je natuurlijk in deze review.

Lichtgewicht

Als je de doos opent, zul je een aantal zaken tegenkomen: een draadloze ontvanger met een USB-A aansluiting, een relatief lange oplaadkabel (USB-A naar USB-C) en natuurlijk de koptelefoon zelf. Het eerste wat opvalt, is dat de headset buitengewoon licht is. Met zo’n 165 gram voelt de Logitech bijna als een veertje aan. De koptelefoon bestaat nagenoeg geheel uit plastic en de hoofdband is van een fijne, bijna gaas-achtige stof gemaakt. Door het lichte gewicht voelt de koptelefoon heel breekbaar, maar zelfs met stevig draaien en duwen in de headset krijgen we er geen enkele piep of kraak uit. Je kunt de headset afstellen door aan de schelpen te trekken of te duwen, wat soepel aanvoelt. Er zijn geen ‘tredes’, waardoor je voor een perfecte fit kunt zorgen. Ik moest wel de headset helemaal open zetten om deze goed op m’n hoofd te krijgen, de headset lijkt daarom geschikt voor de wat kleinere hoofden, iets om rekening mee te houden.

Dat zie je tevens terug in de beschikbare kleuren. Wij hebben de ‘Blue and Raspberry’ kleurstelling onder handen genomen, waar het Raspberry gedeelte op de hoofdband en de oorkussens zit. Het is een wat excentriekere combinatie van kleuren die tijdens het streamen (of praten met je collega’s) direct in het oog zal springen. Over de oorkussens gesproken: die zijn tevens bekleed met zacht beklede kussens die terugspringen als je ze indrukt. De twee 40mm drivers zijn echter niet bekleed, maar worden bedekt door een plastic rooster. Qua logo’s en belettering zijn beide schelpen subtiel gegraveerd met het Logitech logo en het modeltype: G435. Er is tevens een microfoon, die in de linkeroorschelp verwerkt zit, samen met de power-, volume- en mute-knoppen aan de achterkant. Hoewel de knoppen zelf prima aanvoelen, geeft de headset geen enkele feedback over hoe hoog het volume staat en hoe ver je nog kunt gaan. Erg vervelend voor als je de ‘sweet spot’ kwijt bent of de headset moet delen met anderen.

Minimalistisch

De insteek van de Logitech G435 is minimalisme: plug and play en weinig poespas. Je kunt de headset op twee manieren aansluiten: via de meegeleverde USB receiver (op alle consoles behalve de Xbox, en pc) en via Bluetooth (handig voor bijvoorbeeld smartphone gebruik). Dat is echter wel een gefriemel. Omdat er geen aparte knop is die toegewijd is aan de verbindingsmethode, moet je de power- en muteknop gelijktijdig een aantal tellen ingedrukt houden voordat je naar de pairing modus overschakelt. Met een pc en smartphone waren er geen problemen, maar voor een verbinding met de Nintendo Switch in de handheld modus moesten we een aparte software update downloaden. Om bijvoorbeeld de side tone in te stellen, moet je de muteknop ingedrukt houden en één van de volumeknoppen indrukken, onhandig en omslachtig. Zeker in het heetst van de strijd.

Hoewel dat minimalisme zeker voor een console erg fijn is – je kunt immers snel aan de slag – zijn we teleurgesteld in de softwarematige ondersteuning op pc. De Logitech G Hub applicatie wordt al langer gebruikt om allerhande Logitech accessoires, zoals muizen en toetsenborden naar smaak aan te passen, maar de Logitech G435 is op geen enkele manier via G Hub te tweaken (denk bijvoorbeeld aan een equalizer of gamespecifieke profielen). De ironie is dat dit met andere headsets van Logitech wél kan. ‘What you see is what you get’ is daarom ook uitermate toepasselijk voor deze headset, wat voor de meer geavanceerde gebruiker een reden kan zijn om hem over te slaan, zeker als je de adviesprijs van €79,99 in acht neemt.

Gaat nergens over de schreef, maar blinkt ook niet uit

De Logitech G435 heeft al met al een warm geluidsprofiel, waar met name de bass- en middentonen wel wat extra nadruk hebben gekregen. De middentonen lijken het beste te presteren, hoewel geluiden zoals stemmen nog wel eens wat meer op de achtergrond kunnen klinken. De treble, hoewel degelijk, zouden we het liefst een klein tikje extra willen geven om een wat neutraler geluidsprofiel te creëren. Korter gezegd: de headset gaat nergens over de schreef, maar blinkt ook nergens in uit. De soundstage doet het tevens heel aardig, die natuurlijk en zelfs relatief uitgebreid klinkt, maar je zult nimmer het idee hebben dat je de geluiden buiten je oren ervaart. Bij het spelen van een paar potjes Hunt: Showdown – een game die zich kenmerkt door het sterke audiodesign – merkten we tevens op dat de geluidspresentatie prima in elkaar zit: Voetstappen van mede-Hunters of geluiden van PvE-vijanden zijn goed te lokaliseren en volgen correct van links naar rechts (en vice-versa) door de twee drivers.

Daarbij zijn we redelijk tevreden over de batterijduur, zeker als je naar het gewicht kijkt. Op een volle lading moet de koptelefoon zo’n 18 uur meegaan en dit lijkt naar onze ervaring ook te kloppen. Het is wel jammer dat de headset tijdens de laatste loodjes van de batterij wat moeite had met het verwerken van het signaal en dus begon te hoesten en proesten. Door de lichte constructie konden we de G435 zonder pijn of druk op de oren voor langere sessies gebruiken. De microfoon, die zoals gezegd in de oorschelp verwerkt zit, is functioneel; je stem komt duidelijk over en is verstaanbaar voor je team- en chatgenoten, maar het mist wat helderheid. Gezien we hier niet met een boom microfoon te maken hebben, kunnen we dat enigszins vergeven.