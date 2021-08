Review Logitech G733 (headset) – Voor iedereen geldt dit wel, na een tijdje moet je even het roer omgooien om weer fris uit de hoek te komen. Logitech laat met de G733 zien dat een opfrisbeurt in hun gebruikelijke designs geen kwaad kan. Logitech is ook wel bij uitstek een merk dat erg bekend en vooral populair is onder de gamers. Het helpt onder andere mee dat Logitech ook ontzettend veel te bieden heeft, dus een nieuw design binnen een van hun productlijnen kan zeker geen kwaad. Ditmaal is het de G733 headset die mijn aandacht opeist en in deze review bespreek ik de belangrijkste punten.

Lekker modern design

De headset heeft qua vormgeving het typische Logitech design. Hier zit ditmaal een mooie twist aan. Alles komt erg strak over en de combinatie van matte en glanzende (in ons geval) zwarte kleur is erg netjes voor het oog. Aan de voorkant kan je subtiele strepen vinden waar RBG licht uit kan schijnen voor net dat beetje extra gamey look waar Logitech op doelt. Erg modern en bijna futuristisch, maar de hoofdband gooit hier een beetje roet in het eten. Althans, dat is natuurlijk iets persoonlijks, want over smaak valt niet te twisten, uiteraard. Maar de stoffen ski-band die veert op je hoofd steekt af van de rest van het design. Alles is super strak, maar dat het stof er tussen zit is een beetje jammer omdat het rommelig oogt.

Het stevige gedeelte van de hoofdband is van erg taai plastic wat zeer duurzaam is. Als ik het buig of er andere gekke capriolen mee uithaal is er niks aan de hand. Een dik pluspunt en het ziet er ook gewoon kwalitatief uit. Hoewel je er niet omheen kan dat het een volledig plastic product is, door de afwerking en het design oogt de G733 niet meteen als goedkope prul. De ski-band is echter wel als een after-thought erop geknald, gezien de rubberen uiteinden gemakkelijk op de headset te bevestigen zijn. De hoofdband is bevestigd aan de buitenkanten van de earcups en deze kun je een klein beetje verschuiven, maar de meeste speelruimte komt via de vering van de ski-band.

Het geluid is zuiver, maar mist diepgang

Ik kan weinig negatief zijn over het geluid, om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Het is vooral erg zuiver en de hoge tonen zijn het meest uitgesproken in deze headset. Zo is dit een uitstekende kandidaat voor de wat competitieve games. Daarmee tegelijk zeg ik ook dat je qua bass niet veel hoeft te verwachten. Het heeft qua geluid een zuivere presentatie met helderheid in de detailvolle geluiden, maar de volle wat warmere details mis je hiermee. Een ontploffing zal nooit vol klinken en je geluid zal in zijn geheel gewoon wat body missen. In dit geval is dat eigenlijk niet erg, want zeker voor de competitief ingestelde gamers is het een uiterst fijn klinkende headset.



De hoge tonen zullen door deze presentatie ook nooit schel klinken. Hoewel je erg beperkt bent qua opties op de console, bloeit deze headset net even wat meer via pc. De Logitech Hub software laat het toe om de headset wat te tweaken, alhoewel er qua verandering erg weinig verschil valt op te merken. Je hebt ook de mogelijkheid om (virtuele) surround aan te zetten via de software. Helaas voegt dit relatief gezien niet iets bijzonders toe. Sterker nog, het is niet de best presterende virtual surround die ik gehoord heb, dus de wat beperkte ruimtelijkheid wordt hier niet per se mee gecompenseerd. De ruimtelijkheid is niet verschrikkelijk, maar het kon beter. Je hebt een voldoende soundstage voor de ervaring, maar verwacht niet de wereld.

Overige zaken

Voor de consoles is het jammer dat er geen extra scrollwiel te bespeuren valt om bijvoorbeeld het voice/gamegeluid af te mixen. Daarom komt de headset het meest tot zijn recht op pc. Ook de vele Logitech snufjes zijn van toepassing (G-Shift mogelijkheden onder meer). Zo kan ik de headset als een prima product bestempelen, alleen is €150,- misschien net een paar tientjes teveel. Je hebt competitief (mooi) geluid, alleen is de volle uitwerking een discutabel punt. Als geluid bijvoorbeeld van links naar rechts vliegt, mis ik de correcte overgang hiervan. Het is in mijn oren net even wat te abrupt, omdat dit veel soepeler zou kunnen.

Wat mij ook opviel is hoe lekker lang de accu meegaat. 29 uur wordt aangegeven op de doos, maar met gemiddeld 25 uurtjes speelplezier is het een prima accuduur. Via USB-C kan je de headset opladen wat een fijne bijkomstigheid is. Net zoals dat de microfoon van een prima kwaliteit is. Je bent duidelijk te verstaan en zo heb je een vrij heldere presentatie van je stem. Dit terwijl de microfoon een erg minimalistisch design heeft. De software via pc kan jouw stem extra verbeteren/bevorderen door middel van de Blue Vo!ce ondersteuning. Dit is erg uitgebreid, wat ervoor zorgt dat je teammaten in ieder geval nooit kunnen zeggen dat ze een call out niet van je hebben kunnen horen.