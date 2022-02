Review | Logitech G305 Lightspeed – Logitech staat al sinds jaar en dag bekend om hun uitgebreide aanbod aan accessoires: toetsenborden, muizen, headsets en ga zo maar door. De fabrikant draait nu ook al heel wat jaren mee met hun Logitech G-producten: hardware die speciaal gericht is op gamers en het segment waar performance centraal staat. Het is dus hoog tijd om één van die producten onder de loep te nemen en ditmaal kijken we naar de Logitech G305 Lightspeed muis, die met z’n features en relatief lage prijs een behoorlijke ‘bang for buck’ moet leveren. Maar weet Logitech dit ook waar te maken? Dat gaan we je in deze review vertellen.

In de doos

Als je de compacte doos opent, zul je merken dat Logitech het voor deze muis relatief simpel heeft gehouden: uiteraard de muis zelf, een AA-batterij en een verlengkabel voor de nano-dongle. De dongle zelf kun je in de behuizing van de muis vinden: erg handig als je vaak op reis gaat naar bijvoorbeeld een LAN-party of kantoor. Mocht je een enorme Logitech-fan zijn, dan kun je de meegeleverde sticker voor bijvoorbeeld je laptop gebruiken. De verlengkabel is dan weer een handige extra voor als je vaak wisselt tussen een pc en laptop, zo hoef je niet telkens onder je bureau en achter je pc te kruipen om de nano-dongle in je rig te steken. De G305 is in verschillende vrolijke kleuren verkrijgbaar en we kijken ditmaal naar de Mint-variant die – zoals de naam al doet vermoeden – een groene kleur heeft met lila accenten.

Een van die accenten is natuurlijk het Logitech logo, die zich op de palmrest bevindt. Met 99 gram valt de G305 tussen de zwaargewichten en lichtgewichten onder de muizen. Daarbij is de Logitech muis bijna 12 centimeter lang en iets meer dan 6 centimeter breed: op dat gebied is deze muis dus aan de kleine kant te noemen. Door dat kleine formaat en het gewicht kan de muis wel vrij fors aanvoelen, wat ook mijn voorkeur heeft. Mocht je echter op zoek zijn naar een lichtere muis die als een veertje over de mat glijdt, kun je de G305 misschien beter overslaan. De twee primaire knoppen vallen tot ongeveer de helft van de behuizing en zij worden gecomplementeerd door twee knoppen aan de zijkant en de DPI-knop onder het scrollwiel. Door het symmetrische design is de muis in principe ook door linkshandigen te gebruiken, maar dan zul je wel moeten wennen dat de twee extra knoppen door de pink of ringvinger bediend moeten worden. Er is overigens geen enkele vorm van RGB te bekennen, wat voor de één een pluspunt is, maar voor de ander weer een minpunt kan zijn.

HERO-sensor

Qua materiaal bestaat de muis uit een stevig plastic, wat je in deze prijsklasse ook wel mag verwachten. Dat wil echter niet zeggen dat de G305 kwetsbaar of goedkoop aanvoelt, verre van zelfs. De constructie zit meer dan degelijk in elkaar en het indrukken van de knoppen geeft prima feedback. De zijkanten van de muis hebben een wat ruwere, bijna korrelige textuur wat bevorderlijk kan zijn voor de grip tijdens bijvoorbeeld een intense shooter. Je kunt zelfs nog ver achterop de muis comfortabel op de twee hoofdknoppen drukken, wat vooral voor de spelers met een fingertrip of claw grip een fijn idee is. Gamers met een grote hand of palm grip kunnen mogelijk beter verder kijken: voor hen zal de G305 net een slag te klein zijn. Zeker door de beperkte diepte van de muis heb je het idee dat je hem aan de zijkant stevig vast moet pakken, in plaats van dat je je vingers over de muis kan laten vallen. Voor de spelers met wat kleinere handen kan dit juist een erg fijne muis zijn en kun je comfortabel een palmgrip gebruiken.

Onder de motorkap bevindt zich de HERO-sensor, dezelfde sensor die Logitech ook gebruikt in de duurdere broertjes (zoals de G903, mijn gewoonlijke muis) en daarom zijn we over de performance tijdens het gamen ook zeer te spreken. We hebben geen fratsen ondervonden zoals plotselinge versnelling of smoothing van de muisbewegingen. Door de Lightspeed-technologie van Logitech is de rapportagesnelheid 1 milliseconde, de maximale resolutie van de HERO-sensor is 12.000 DPI. We hebben de muis ook een keer gebruikt voor normale werkzaamheden, maar daar wilde de muis vreemd genoeg wel eens tegenstribbelen ten opzichte van de geleverde inputs, mogelijk dat er iets teveel storing was door andere draadloze apparaten, maar we willen het toch even benoemen.

Prima software

Op het gebied van software zijn we eigenlijk ook zeer tevreden. Zoals aangegeven ondersteunt de muis geen enkele vorm van RGB, maar gelukkig kun je met de G HUB software ook andere zaken aanpassen. Zo kun je bijvoorbeeld elke knop herprogrammeren naar een andere functionaliteit en kun je zelfs complete macro’s instellen voor bijvoorbeeld een van de zijknoppen. Tevens kun je aan de technische zaken knutselen zoals de polling rate van de sensor en de verschillende DPI-smaakjes, die je vervolgens tijdens het spelen weer kunt gebruiken om bijvoorbeeld voor een paar tellen een wat fijnere aim te hebben. Ten slotte kun je ook instellen hoeveel de muis van de batterij slurpt. Een enkele batterij moet volgens Logitech zo’n 250 uur meegaan. De Endurance-modus – die je in de software kunt aanzetten – kan de batterijduur zelfs nog meer verlengen. De kanttekening hierbij is wel dat de polling rate verlaagt wordt naar 125 Hz, wat dus voor de competitieve gamer wel goed is om te onthouden. Al met al een dikke pluim voor de software en de batterijduur, al zul je er wel rekening mee moeten houden dat je af en toe een nieuwe batterij in de muis moet steken.