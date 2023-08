Het regent tegenwoordig Soulsborne games. Dit zorgt bij liefhebbers van het genre voor een mes dat aan twee kanten snijdt. Enerzijds krijgen ze alleen maar steeds meer lekkers op hun bord, anderzijds kan de overdosis aan gelijkaardige content ervoor zorgen dat fans verzadigd en dus uitgekeken raken op wat ze ooit zo fijn vonden.

Dat gezegd hebbende, moeten we toegeven dat Lies of P er best spectaculair uitziet. Zo ook in de nieuwste trailer, die de gamescom wist te veroveren. Het steampunk stijltje, een paar adembenemende vijanden en een vechtstijl die niet zou misstaan op het witte doek zijn slechts enkele elementen die Lies of P er doen uitspringen. Zeker even kijken dus.