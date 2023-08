Waar we recent al hebben kunnen melden dat de PlayStation 5 verkopen in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland als een raket omhoog zijn geschoten na de betere beschikbaarheid én tijdelijke prijsverlaging, hebben we nu ook een beeld van heel Europa.

Volgens een nieuw rapport van GamesIndustry zijn de verkopen van de PlayStation 5 in juli met 244% gestegen ten opzichte van juli een jaar eerder. Het gaat dan om een stijging die de landen Frankrijk, Italië, Portugal, België, Denemarken, Finland, Rusland, Spanje, Zweden en Zwitserland beslaat.

Precies in die maand waren er ook promoties in Europa, wat zijn vruchten overduidelijk heeft afgeworpen. De promoties zijn inmiddels weer voorbij, dus de verkopen zullen ongetwijfeld wat gedaald zijn, maar duidelijk is dat de PlayStation 5 het momentum absoluut te pakken heeft.