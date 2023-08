Level Infinite, een dochteronderneming van Tencent, heeft aangekondigd dat het een licentieovereenkomst heeft met Electronic Arts om een nieuwe Command & Conquer-game uit te brengen voor Android en iOS.

Level Infinite is een studio die zich volledig focust op het ontwikkelen van games voor mobiele platformen. De naam zal je misschien niet zo veel zeggen, maar de studio is ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Assassin’s Creed: Codename Jade, Tower of Fantasy en meer.

In augustus zal een gesloten beta test plaatsvinden voor Android-gebruikers in Australië, Canada, Mexico, Frankrijk, de Filipijnen en Nieuw-Zeeland. De wereldwijde release volgt ergens later dit jaar.