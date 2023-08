Op 24 oktober neemt Konami een duik in zijn eventvolle verleden met Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, een compilatie met onder andere de eerste drie delen van Hideo Kojima’s legendarische reeks stealth games. Nu heeft de uitgever laten weten in welke resolutie en framerate we op elk platform de titels zullen kunnen ervaren.

Op de meeste consoles kunnen we een resolutie van 1080p en een framerate van 60 frames per seconde verwachten. Alleen de Nintendo Switch valt op technisch vlak een beetje uit de boot. In docked modus kijk je ook tegen een resolutie van 1080p aan; in handheld modus verlaagt deze echter naar 720p. In beide modi zal de Switch versie draaien aan 30 FPS.