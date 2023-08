Saber Interactive boekte aanzienlijk veel succes met hun off-road simulatiegames MudRunner en SnowRunner. Het is dan ook niet verrassend dat de ontwikkelaar bezig is met een nieuwe game in dit genre.

Expeditions: A MudRunner Game biedt dezelfde gameplay als zijn voorgangers, maar voegt daar veel meer opties aan toe. Zo zijn er onder andere aanzienlijk uitgebreidere mogelijkheden om het parcours te verkennen, waaronder het gebruik van een drone of een metaaldetector om het landschap te onderzoeken. Bovendien is coöp spelen nu ook mogelijk.

De planning is dat Expeditions: A MudRunner Game volgend jaar verkrijgbaar zal zijn in de winkels voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Een voorproefje van wat je van de game kunt verwachten, wordt getoond in de onderstaande trailer.