Wie maar geen genoeg kan krijgen van games zoals MudRunner en SnowRunner, heeft sinds augustus dit jaar een nieuwe titel om in de gaten te houden. Toen werd namelijk Expeditions: A MudRunner Game aangekondigd, wat weer een geheel nieuwe ervaring is. Hierin ga je als wetenschappelijk team expedities uitvoeren om waardevolle materialen en geheimen te vinden in het ruwe landschap.

Jij kan deze expedities al vrij snel gaan leiden, want Expeditions: A MudRunner Game verschijnt namelijk op 5 maart 2024. In de game zal je gebruik kunnen maken van diverse soorten voertuigen om het moeilijk gangbare terrein te trotseren. Daarnaast kan je ook jouw eigen basis opzetten en de voertuigen hier verder uitbreiden. In de onderstaande trailer krijg je een duidelijk beeld van de game.