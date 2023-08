Nightdive Studios staat over het algemeen bekend om hun goede werk als het gaat om het maken van remasters. De ontwikkelaar lijkt duidelijk veel plezier te beleven aan het nieuw leven inblazen van oude titels, aangezien ze niet alleen met Star Wars: Dark Forces Remaster bezig zijn, maar ook met Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered.

De remaster van het derde deel van Turok zal onder andere hoge resolutie textures bevatten, evenals verbeterde gameplay en platform-specifieke functies. Dit omvat bijvoorbeeld gyro-besturing voor de Nintendo Switch. Voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc zal de game resoluties tot 4K en framerates tot 120fps ondersteunen.

Turok 3: Shadow of Oblivion zal op 14 november 2023 worden uitgebracht voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Er is voor nu een aankondigingstrailer vrijgegeven, die je hieronder kunt checken.