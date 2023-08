In mei van dit jaar kondigde Sony aan dat ze een nieuwe handheld op de markt zouden brengen. Het betrof echter niet de opvolger van de PlayStation Vita, maar een streaming handheld die destijds bekend stond als ‘Project Q’. Nu zijn we op de hoogte gebracht van de officiële naam en releasedatum.

De handheld heet PlayStation Portal en met dit apparaat kun je via Wi-Fi games streamen vanaf je PlayStation 5. Het apparaat heeft een 8-inch scherm die een resolutie heeft van 1920×1080 en games kunnen in 60 frames per seconde worden gespeeld. Het is niet mogelijk om PlayStation VR2-titels en games die je speelt op je PS5 via PlayStation Plus Premium cloud streaming te spelen op de handheld.

De PlayStation Portal zal later dit jaar verkrijgbaar zijn in winkels voor een prijs van $219,99. Hieronder kun je de handheld in volle glorie zien.