Review | Moving Out 2 – Uitgever Team17 wist met Overcooked in 2016 een gouden slag te slaan, want de chaotische keukensimulator bleek bij velen in de smaak te vallen. Niet heel gek dat het vervolg Overcooked 2 zo’n twee jaar later verscheen en dat succes verder zette. Het idee om doelen te voltooien in een chaotische setting werd door ontwikkelaar SMG Studio vervolgens verder opgepakt in Moving Out. Hierin was het niet met hete pannen naar elkaar gooien, maar met loodzware meubels als banken en complete inboedels elkaar bezighouden. Ook dit was uiterst vermakelijk en daarom is ook hier een vervolg op gemaakt. Eens kijken of Moving Out 2 ons een reden geeft om te verhuizen naar een nieuwe favoriete game!

Vaarwel Packmore, hallo universum?

Net als in het origineel bevinden we ons in het rustige dorpje Packmore. Jouw baas moet helaas het team van F.A.R.T-leden bij elkaar sprokkelen, want sommige zijn achtergebleven in de ‘Movers in Paradise’ uitbreiding van de eerste game. Ook ben je de felbegeerde F.A.R.T-licentie kwijt en moet deze opnieuw behaald worden in een tutorial level. Eenmaal bekend met de knoppen is het team een licentie rijker en mag er weer volop gesjouwd worden met zware dozen en meubels. Om het werk nog makkelijker te maken, heeft jouw baas een Compooter op de kop getikt. Deze Compooter werkt echter niet naar behoren en creëert plots een portaal die jouw baas opzuigt en naar een andere dimensie blaast. Zonder jouw geliefde baas word je niet betaald, dus zet het team een chaotische reddingsactie op touw.

De Compooter was onderdeel van een geheime organisatie en had eigenlijk niet in de handen mogen vallen van het verhuisbedrijf Smooth Moves. De organisatie wil je wel helpen, maar daarvoor moet het portaal gemaakt worden en dat kan alleen met behulp van Gnomes. Deze handige IT’ers, om het zo maar te noemen, zijn verspreid over de verschillende dimensies en jij moet deze terugbrengen naar Packmore voordat je jouw baas terug kan halen. Zoals je gelezen hebt, is het verhaal van Moving Out 2 te bizar voor woorden en ook is het verre van belangrijk. Wel bevat het de nodige portie humor in de vorm van veel woordgrappen, waardoor de dialoog altijd leuk blijft om even doorheen te scrollen.

Dezelfde basis met de nodige verbeteringen

De ontwikkelaar heeft met Moving Out 2 zeker niet het wiel opnieuw uitgevonden. Veel van de gameplay elementen uit Moving Out zijn nog steeds aanwezig in het vervolg. Zo heb je nog steeds de optie om spullen zoals dozen op te pakken, naar elkaar te gooien en objecten uit de weg te slaan – wat overigens vooral gebruikt wordt om je mede-verhuizers een mep te verkopen. Verder kan je springen en is de besturing vooral eenvoudig te noemen. Het werkt allemaal prima en voelt goed aan. Uiteindelijk is het in Moving Out 2 nog steeds het doel om spullen zo snel mogelijk in de vrachtwagen te tillen, maar er komt meer bij kijken in het vervolg.

Zo wordt er op meer creatieve wijze gespeeld met verschillende levels en de doelen daarin. Hoewel je nog steeds vaak de vrachtwagen moet vullen, krijg je ook levels waarin je juist een huis moet inrichten en specifieke meubels op een bepaalde plek moet zetten. Daarnaast zijn er levels waar er meerdere trucks of aflevergebieden zijn waarin alleen bepaalde meubels kunnen worden geleverd. Ben je het beu om altijd maar met spullen te sjouwen of te gooien? Geen paniek, want in sommige gevallen kan er met een gigantische katapult gespeeld worden waarmee de koelkasten, sofa’s, tv-meubels en toiletten je om de oren vliegen. Gooi daar elementen bij als lopende banden, timers voor deuren en deuren die slechts via één kant geopend kunnen worden en je hebt al gauw een chaotische ervaring voor jou en je vrienden te pakken.

Gelukkig wel online coöp dit keer!

In onze review van Moving Out was één van de minpunten het gemis van online coöp en daar is gelukkig naar geluisterd. Het vervolg kent namelijk een cross-platform multiplayer, waardoor je altijd met je vrienden of met vreemden kunt spelen. De online functies werken prima, al zijn er hier en daar wel wat bugs te vinden. Zo lichten sommige meubels niet op voor de andere speler(s) of zijn deze soms gedeeltelijk zichtbaar, wat voor wat frustratie en miscommunicatie kan zorgen. De connectie is fijn genoeg wel uitstekend en ook de laadtijden zijn online van korte duur. Daarnaast zijn ook de optionele doelen weer aanwezig die je vrijspeelt nadat je een level voor het eerst voltooid hebt. Deze zorgen ervoor dat je levels meerdere keren kunt spelen wat de game een hogere replay waarde geeft.

Helaas slaat SMG Studio hier echter wel de plank bij mis, want je progressie wordt geblokkeerd als je niet genoeg optionele doelen voltooit. Je moet namelijk jouw F.A.R.T-level verhogen en dit doe je door het verzamelen van sterren die je krijgt bij het voltooien van doelen. Simpelweg het level uitspelen met de snelste tijd geeft je hooguit 2 sterren en vaak zijn er 3 sterren te verdienen aan zijmissies. Je wilt het liefst zo snel mogelijk spelen in Moving Out 2, maar met zijmissies zoals ‘breek geen enkele ruit’ staat dit soms haaks op de gameplay. Dat is jammer, want de game is overduidelijk gemaakt om zoveel mogelijk vrijheid tijdens het verhuizen te hebben. Restrictieve zijmissies zijn daar soms een domper in. Wel is de Assist modus weer aanwezig die jou meer tijd geeft, objecten laat verdwijnen uit de vrachtwagen en het makkelijker maakt om doelen te voltooien. De Assist modus zorgt wederom voor veel toegankelijkheid en dat is een pluspunt, net als bij het origineel.

Creativiteit op z’n best

Waar Moving Out 2 vooral punten op scoort, is het level design. In Moving Out speelde alles zich af in Packmore en zag je vooral veel varianten van huizen. In Moving Out 2 begint het avontuur weliswaar opnieuw in Packmore, maar verruilt de game deze bekende setting voor een multiversum waarin de creativiteit de volledige vrijheid heeft gekregen. Zo zijn er drie andere dimensies waar spelers volop kunnen genieten. Eén dimensie bestaat bijvoorbeeld volledig uit snoepgoed en hier verhuis je geen normale banken, maar levensgrote croissants, gummybeertjes en tafels bestaande uit suikergoed. Kauwgomballen die je moet opvangen met een levende vuilnisbak die alles opeet, zwevende schildpadden die magisch zijn of een vriendelijke drone die de omgeving voor je verwoest: je kunt het zo gek niet bedenken of je komt het in Moving Out 2 tegen.

De levels zijn daarnaast erg kleurrijk en ook een stuk levendiger dan in het origineel. We noemden net al de snoepdimensie, maar ook de magische en futuristische dimensies zorgen voor veel leven. Dit heeft onder andere te maken met meer interactie in de levels. Zo zijn er onder andere meer breekbare voorwerpen zoals muren, maar ook veel meer interactieve elementen zoals hendels die weer verborgen geheimen laten zien. De levendigheid zit hem ook in de kleurrijke en bizarre cast aan verhuizers die je door de werelden en levels kunt vrijspelen. Zo kan je in verschillende levels nu speciale kledingdozen vinden die nieuwe personages en skins vrijspelen. Of je nu wilt spelen als roze wolk, een nacho, een gevulde bagel of allerlei verschillende dieren: er is voldoende keuze aan F.A.R.T-medewerkers die in dienst van Smooth Moves zijn.

Geen enkele performance belemmering tijdens verhuizen

Moving Out 2 kent tot slot een uitstekende performance. Tijdens het spelen waren er geen enkele schommelingen in de framerate (die op 60fps draait) te bespeuren en het geheel ziet er gelikt uit dankzij de 4K resolutie. Hierdoor heb je een erg fijne speelervaring. Ook zijn de voorwerpen duidelijk voorzien van meer textures, schaduwen en scherpte dan in het origineel, dus er is ook zeker een zichtbare visuele upgrade. Moving Out 2 gaat voor de prijs van € 29,99 over de toonbank en biedt ongeveer 50 levels aan verdeeld over vier dimensies. Gooi er optionele Arcade levels tegenaan en je krijgt meer dan waar voor je geld.

Gespeeld op: Playstation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch en pc.