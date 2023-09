Weinig dingen zijn zo vergankelijk als internetrages. Toch blijft Slenderman ook meer dan tien jaar nadat hij tot leven gewekt werd als inzending voor een photoshopwedstrijd tot de verbeelding spreken. Slender: The Eight Pages wist toen met minieme middelen veel gamers de stuipen op het lijf te jagen. Hetzelfde gold in 2013 voor de meer gepolijste opvolger Slender: The Arrival, dat binnenkort van een heuse current-gen update voorzien wordt.

Op 18 oktober – en dus ruimschoots op tijd voor Halloween – mogen we de 10th Anniversary Update verwachten, die de game onder andere naar de PlayStation 5 en Xbox Series X|S brengt. De update bevat naast de te verwachten technische verbeteringen ook een gloednieuw level, dat belooft het nachtmerriegehalte van de titel naar ongeziene hoogtes te jagen. Wie de geüpdatete versie van de game pre-ordert, krijgt er trouwens Valley gratis bij.