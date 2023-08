Eind juni dook er een countdown op voor Slender, wat de indruk wekte dat er een nieuwe game aan zit te komen. De countdown is inmiddels afgelopen en helaas betreft het geen nieuwe release, maar wel een ander leuk nieuwtje.

Ontwikkelaar Blue Isle Studios heeft aangekondigd dat Slender: The Arrival opnieuw onder handen genomen wordt. Dit doet de ontwikkelaar middels een grote update die het visuele gedeelte van de game helemaal up-to-date brengt middels Unreal Engine 5.2. Deze update verschijnt in oktober.

“We are thrilled to announce that Slender: The Arrival, the spine-chilling horror game that has captivated millions of players, is about to become even more terrifyingly immersive. Brace yourselves for a huge update coming this October as we introduce a complete visual overhaul utilizing the latest and greatest technologies and Unreal Engine 5.2.”