Review | Logitech Pro X Superlight 2 – We hebben eerder vandaag nog het nieuwe gaming toetsenbord van Logitech voorzien van een review: de Logitech Pro X TKL. Bij een toetsenbord hoort natuurlijk ook een goede gaming muis en dat is de Logitech Pro X Superlight 2, die we nu bespreken. Een gaming muis die bedoeld is voor de meest competitieve gamers door zijn minimale gewicht, wat ook terug komt in zijn naam. In deze review bekijken wij of de nieuwe muis van Logitech een mooie aanwinst is voor je gaming setup.

Saai ontwerp

De Logitech Pro X Superlight 2 is qua design niet heel erg bijzonder: het ziet eruit als een doorsnee pc-muis. Behalve het logo op de rug van het product, zou dit je gemiddelde design zijn voor elke simpele muis op de markt. Wat er onder de motorkap schuilt is eigenlijk wat de muis doet onderscheiden van de rest. In ons geval hebben wij een zwarte versie van de Superlight 2 ontvangen: een ambigue vorm, volledig matzwart, waarbij het scrollwiel en logo zilverkleurig zijn. Bij je duim heb je twee knoppen, uiteraard de linker- en rechtermuisknop en het scrollwiel dat je ook in kunt drukken. In totaal zijn er dus vijf knoppen die op de muis zitten. Voor de rest heb je aan de onderkant nog een schuifknop zitten om de muis aan- of uit te zetten.

Meer rechttoe rechtaan kun je het niet hebben. Uiteraard is dit niet zonder reden: de gaming muis is ontzettend licht. Met ongeveer 60 gram is het zo licht als een veertje. Toch moeten we hier een kritische noot bij plaatsen: met zo’n saai ontwerp kon er meer gespeeld worden met een efficiëntere gewichtsindeling. Een trend die we zien bij de concurrentie is het honinggraat ontwerp dat een hoop gewicht wegneemt. Afgezien daarvan is de muis geschikt voor gamers die een palmgrip prefereren. Het is een vrij bolle muis (125mm x 63,5mm x 40mm) die ondanks zijn lichte gewicht enigszins log aanvoelt in gebruik. Comfortabel is het wel, maar misschien dat een wat meer ergonomisch design bij de duim of rugzijde van de muis het ontwerp had kunnen perfectioneren. Het helpt ook niet mee dat het scrollwiel ook wat zwaarder aanvoelt bij het draaien.

Veel in zijn mars

De Superlight 2 weet toch een paar hele goede verkooppunten met zich mee te brengen. De accuduur is fenomenaal te noemen. Met een (bijgeleverde) USB-C kabel laad je de muis op en kun je er zeker 95 uur mee aan de gang. Wij hebben ruim een week de gaming muis niet hoeven op te laden, dus hiermee scoort Logitech flink wat punten. Verder is de Superlight 2 voorzien van een nieuwe sensor, de Hero 2, die erg goed is: 500 IPS, 32.000 DPI en een 2k polling rate maken dit een monster. Met gamen op hoge framerate en resolutie komt de performance mooi uit de verf, want er is geen greintje latency te bespeuren. Erg indrukwekkend als je alles bij elkaar neemt.

Heb je meer hardware van Logitech liggen, bijvoorbeeld een mooie gaming keyboard zoals de Pro X TKL die de LIGHTSPEED tech ondersteunt? Dan kun je via de USB-dongle de twee apparaten tegelijk connecten. Het scheelt je op deze manier een extra USB-poort, wat een zeer fijne bijkomstigheid is. Daarnaast pas je ook alles aan via de Logitech Hub software, waar we weinig over te zeggen hebben dan dat het erg goed werkt. De knoppen instellen, polling rate aanpassen of verschillende presets opslaan is een fluitje van een cent.

Er had meer in kunnen zitten

Hoe goed en fijn de muis in gebruik ook is, er had uiteindelijk meer in kunnen zitten. Zo komen we er niet onderuit de Pro X Superlight 2 naast de Razer Viper V2 Pro te leggen, die verkrijgbaar is voor € 159,99. De Logitech Pro X Superlight 2 gaat voor € 169,99 over de toonbank wat net het verschil maakt. Qua ergonomie is de Razer net even wat fijner en net even wat lichter (58 gram) dan de Superlight 2, en qua prijs ook weer net wat aantrekkelijker. Logitech speelt het met deze muis erg braaf, daar waar ze van ons wel wat meer gedurfd uit de hoek hadden mogen komen.