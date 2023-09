Microsoft sprak in het verleden ooit over een native Xbox Series X|S versie voor Minecraft, die dan ray tracing zou ondersteunen, maar tot op heden zitten we nog altijd op een officiële aankondiging te wachten. Toch lijkt een aankondiging dichterbij te komen.

Nadat een Minecraft versie voor de Xbox Series X|S eerder al in Duitsland opdook bij de USK (rating instantie), is dezelfde editie nu ook in de database van de ESRB geregistreerd. Dit is dus de tweede vermelding en doorgaans is het nadien een kwestie van tijd tot we meer horen.

Hopelijk snel meer (officieel) nieuws, want we wachten er al een lange tijd op.