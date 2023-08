Ah Minecraft… Love it or hate it, je kan de blokkerige bouw- en avonturiergame niet meer wegdenken uit het videogamelandschap. Enkel wie jarenlang op de bodem van de oceaan vertoefd heeft, kan oprecht zeggen nog nooit van het spel gehoord te hebben. Wie wil, kan de game op dit moment ook spelen op zijn Xbox Series X|S… al moet je daar wel via backwards compatibility de Xbox One versie voor aanspreken.

Binnenkort komt hier mogelijk verandering in. In Duitsland heeft Minecraft namelijk een rating gekregen voor de Xbox Series X|S, wat doet vermoeden dat de game binnenkort native op Microsofts huidige console zal verschijnen. Dit kan de nodige verbeteringen met zich meebrengen, zoals bijvoorbeeld het tegenwoordig erg populaire ray-tracing. Let wel: Minecraft op de Xbox Series X|S is vooralsnog niet officieel bevestigd.