Minecraft blijft onverminderd populair, wat resulteert in voortdurend stijgende verkoopcijfers wat maar niet lijkt te stagneren. De game heeft onlangs een nieuwe en vooral indrukwekkende mijlpaal bereikt.

Tijdens Minecraft Live is bekendgemaakt dat er nu 300 miljoen exemplaren van deze befaamde sandbox game zijn verkocht. Voor Mojang is dit een extra reden om het komende vijftienjarige jubileum van de game uitbundig te vieren.

Zo mag je het komende jaar diverse activiteiten en evenementen verwachten ter ere van dit jubileum. De exacte details van deze festiviteiten zullen in de loop van de tijd bekend worden gemaakt

As we mark our 15th year, we at Minecraft want to express our gratitude to our passionate Minecraft community. It is our community’s creativity and dedication that has helped shape this world into something extraordinary. s we kick off this milestone year, we eagerly look forward to honoring and celebrating your contributions, stories and adventures. Thank you for 15 amazing years of crafting, building and exploring together. Stay tuned for more updates and surprises in 2024!