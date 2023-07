Ah, de minifridge. Het ideale hebbeding voor de meest hardnekkige gamer. Door hem strategisch naast je zetel te positioneren hoef je plots niet meer op te staan voor een drankje of snack; je arm uitsteken is voldoende. Het zal je gezondheid niet meteen wonderen doen, maar het is toch lekker gemakkelijk. En wie houdt van Minecraft, kan zich nu ook het perfecte model aanschaffen.

Xbox – dat na het winnen van een populariteitswedstrijd op Twitter in 2021 beloofde om minifridges binnen het videogame thema te gaan maken – komt namelijk met een minifridge aanzetten in de vorm van een creeper uit Minecraft. Het ijskastje (dat je hierboven kan bewonderen) kost maar liefst $98 en is exclusief te koop bij Walmart in de Verenigde Staten.

Of het ding ooit naar de EU komt, is vooralsnog niet bekend.