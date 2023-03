Goed nieuws voor Minecraft fans, want het hyperpopulaire blokjesspel krijgt later dit jaar een nieuwe grote update. Ontwikkelaar Mojang liet in een blogpost weten dat Minecraft versie 1.20 op de planning staat en dat deze update ‘Trails & Tales’ zal heten.

Deze nieuwe update zal uiteraard heel wat nieuwigheden aan de game toevoegen, waaronder een een kersenbloesem bioom, een nieuw archeologie systeem en nog veel meer! De ontwikkelaar omschrijft de update op de volgende filosofische wijze:

‘The name represents the journey that Minecraft takes us on, and the unique stories that each of us bring back. Sometimes, that journey is literal, like riding towards the horizon on a camel with your best friend. Other times, it’s more metaphorical, like learning how to evade hostile mobs or working out a smart mining system. At the end of the journey, however you have chosen to play Minecraft, you will have your very own story that goes with it.’