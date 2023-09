Het zijn fijne tijden voor fans van de Teenage Mutant Ninja Turtles, en al helemaal als die fans ook een zwak voor videogames hebben. Recent werd al The Last Ronin aangekondigd, een actie-RPG gebaseerd op de gelijknamige TMNT-strip. Nu blijkt dat we in 2024 ook een game gebaseerd op de recente animatiefilm mogen verwachten.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem krijgt dezelfde titel als de film, maar zal zich na de gebeurtenissen op het witte doek afspelen. De game wordt volledig opgetrokken in hetzelfde kleurrijke stijltje dat de film zo uniek maakt en belooft een feest van herkenning te worden voor TMNT-fans van het eerste uur. Wij zijn alvast benieuwd.