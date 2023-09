De ontwikkeling van Skull and Bones verloopt allesbehalve vlekkeloos. Het lijkt erop dat de game nog steeds in woelig water verkeert, aangezien de derde creative director is opgestapt.

Skull and Bones was oorspronkelijk bedoeld als een live service-titel. Met de komst van Elisabeth Pellen, de derde creative director voor de game, werd dit idee echter geschrapt en moest het spel een exploratie- en survivalgame worden.

Kotaku meldt dat Pellen niet langer deel uitmaakt van het Skull and Bones-team. Ze is nu weer terug bij Ubisoft Paris, terwijl de mannen en vrouwen van het Ubisoft Singapore-team de game zullen blijven ontwikkelen volgens haar visie, zo laat het Franse bedrijf weten in een statement.

“Five years ago, Elisabeth Pellen went to Ubisoft Singapore with a mission to reboot the creative direction of Skull and Bones. She succeeded, and the Skull and Bones team is now fulfilling her vision to deliver a unique naval action RPG experience to our players.”

Volgens Ubisoft is het heel normaal dat een creative director al vroegtijdig een project verlaat. Twee bronnen van Kotaku melden echter dat het de bedoeling was dat Pellen ten minste tot het eind van dit jaar bij het Skull and Bones team zou blijven.