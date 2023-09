Jean-Claude Van Damme zal de rol van Johnny Cage op zich nemen in Mortal Kombat 1. Nu zijn de eerste beelden van hem te zien in de aankomende vechtgame.

Ed Boon, de medebedenker van Mortal Kombat, heeft in een aflevering van First We Feast’s Hot Ones laten weten dat de eerste Mortal Kombat eigenlijk “Van Damne: The Arcade Game” had moeten heten. Alleen was Van Damme hier waarschijnlijk niet blij mee en wees een eventuele samenwerking af.

“So we called his people…and I don’t know if he declined or it just never got to him or something like that. But this is a couple of 20-something-year-old kids who wanted make a video game – I could see how Van Damme would go, ‘No, no, we’re not doing this’.”