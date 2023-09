Nihom Falcom werkt momenteel aan het tiende deel in de Ys-reeks. Om nieuwkomers tegemoet te komen, is er een video beschikbaar gesteld waarin de hoofdrolspelers van de aankomende JRPG worden geïntroduceerd.

Hoewel bekend is dat er een nieuw deel in de Ys-serie onderweg is, weten we nog niet wanneer het spel in Europa zal verschijnen. Alleen Azië heeft een releasedatum gekregen, namelijk 28 september 2023. Hopelijk kunnen we snel een Europese release verwachten, alhoewel het vorige deel er anderhalf jaar over deed om in het Westen uit te komen.

De nieuwe video van Ys X: Nordics check je hieronder.