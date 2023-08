Binnen een maand verschijnt Ys X: Nordics in Japan en dat betekent dat fans van deze langlopende actie-RPG een nieuw avontuur met Adol Christin kunnen beleven. Van een Westerse versie is momenteel nog geen sprake (al zal die er hoogstwaarschijnlijk ooit wel komen), maar we kunnen nu wel een nieuwe video bekijken met wat concrete gameplay.

In de video wordt de combat aan ons voorgesteld. Centraal staan zowel Adol als Carja: je kan ofwel één personage solo besturen of je kan speciale aanvallen uitvoeren met beide personages samen. Benieuwd hoe dat in zijn werk gaat? Check dan de nieuwe beelden onderaan dit bericht.