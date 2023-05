Enkele maanden geleden werd Ys X: Nordics dan eindelijk officieel aangekondigd door ontwikkelaar Nihon Falcom. Het nieuwste avontuur van Adol Christin zou ergens in de loop van 2023 (in Japan) moeten uitkomen en nu krijgen we heel wat beelden te zien van de volgende toevoeging aan de populaire ARPG-franchise.

Er werd al eerder aangekondigd dat het vechtsysteem na YS IX aangepast zou worden en dat nieuwe systeem, dat de naam ‘Cross Action’ heeft gekregen, zien we nu ook in actie. Combat draait om de twee protagonisten van dienst: de bekende Adol Christin en nieuwkomer Carja Varta. Je kan ervoor kiezen om solo te vechten (als één van de twee), of je vecht in de ‘combinatiemodus’, waarbij je beide personages samen bestuurt voor extra schade. We zien daarnaast ook wat sfeervolle beelden op zee, want je schip zal een centraal element vormen in de game.

Hieronder kan je de volledige video bekijken met alle nieuwe beelden. Het stukje rond Ys X begint op 1:19:57 in de video.