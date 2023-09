Fans van Soulslike-titels kunnen later deze maand aan de slag met Lies of P. Als je deze titel aanschaft, kunnen we je nu al vertellen hoeveel ruimte de game inneemt op je harde schijf/SSD.

Dankzij PlayStation Game Size weten we dat de bestandsgrootte van Lies of P voor de PlayStation 4 29,107GB is. Als je het spel aanschaft voor de PlayStation 5, moet je iets meer ruimte vrijmaken, namelijk 34,707GB.

Heb je een Xbox Series X|S of Xbox One, dan wordt de bestandsgrootte weer iets groter, namelijk 35,8GB. De pc-versie vraagt echter om de meeste ruimte, want hiervoor moet je 50GB vrijhouden.