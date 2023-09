Eerder deze week lekten er een aantal titels die deel uit zouden maken van de PlayStation Plus Extra en Premium line-up van deze maand. Zoals al verwacht was dat niet de volledige line-up, dit blijkt uit de officiële aankondiging via het PlayStation Blog.

Sony heeft zojuist bekendgemaakt welke titels aan de bibliotheek van PlayStation Plus Extra en Premium toegevoegd zullen worden op dinsdag 19 september. Vanaf die datum kan je de onderstaande games kosteloos spelen, afhankelijk van het abonnement dat je hebt.

PlayStation Plus Extra/Premium

NieR Replicant ver.1.22474487139… (PS4)

Star Ocean: The Divine Force (PS4/PS5)

13 Sentinels: Aegis Rim (PS4)

Sid Meier’s Civilization VI (PS4)

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (PS4/PS5)

Unpacking (PS4/PS5)

Odin Sphere Leifthrasir (PS4)

Planet Coaster: Console Edition (PS4/PS5)

This War of Mine: Final Cut (PS5)

Cloudpunk (PS4/PS5)

Contra: Rogue Corps (PS4)

Tails Noir (PS4/PS5)

Call of the Sea (PS4/PS5)

West of Dead (PS4)

Star Ocean: Integrity and Faithlessness (PS4)

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (PS4/PS5)

PlayStation Plus Premium

Star Ocean First Departure R (PS4)

Star Ocean: Till the End of Time (PS4)

Star Ocean: The Last Hope – 4K & FHD Remaster (PS4)

Dragon’s Crown Pro (PS4)

Nieuw PlayStation Plus abonnement nodig of je huidige abonnement upgraden? Dat kan je hier doen.