Gisteren konden alle bezitters van een PlayStation 5 de nieuwste firmware update downloaden, en dit werd door Sony groots aangekondigd via het PlayStation Blog. Wat het Japanse bedrijf echter niet heeft gemeld, is dat er ook een nieuwe firmware update is uitgerold voor de PlayStation 4.

Firmware 11.00 is nu beschikbaar voor de last-gen console van Sony, met een grootte van 495,4MB. Dit is geen eenvoudige ‘stabilisatie-update’, want er worden enkele nieuwe functies toegevoegd. Deze zijn als volgt: