Er werd eerder al gehint naar iets rondom F-Zero, dit via een leaker. Het betreft de aankondiging van F-Zero 99, wat een Battle Royale game is die een unieke draai op het concept verzonnen heeft. De game bevat circuits en voertuigen uit de originele SNES-release, maar gooit dat in een grootschalig ‘gevecht’.

Met 98 andere racers zul je de baan op gaan en je hebt een energiemeter. Elke keer dat je botst gaat er wat energie vanaf en zodra je meter leeg is, ben je uitgeschakeld. Het is dus zaak om zo ‘schoon’ mogelijk te rijden om uiteindelijk als enige over te blijven en te winnen.

Mocht je zelfverzekerd zijn, dan kan je dezelfde energie ook weer gebruiken voor een korte snelheidsboost. Verder zul je zogeheten Astral Sparks kunnen verzamelen en als je er genoeg hebt, opent de Astral Skyway zich waarop je vrij kunt rijden en je tegenstanders voorbij kunt vliegen.

De game is vanaf vandaag verkrijgbaar, exclusief voor Nintendo Switch Online abonnees.