De laatste tijd krijgen we wel meer moderne versies van oude game voorgeschoteld. Hier kon je bijvoorbeeld nog lezen over de game Gargoyles Remastered die later dit jaar zal verschijnen. Dit kunnen wij ook, zullen ze bij ontwikkelaar WayForward gedacht hebben, want zij hebben nu een moderne reimagining van hun klassieker Contra: Operation Galuga aangekondigd.

De game belooft geen ordinaire grafische update te zijn. Nee, er zouden ook nieuwe levels, nieuwe vijanden en eindbazen, nieuwe mechanismen en een bijgewerkt wapensysteem aan de game toegevoegd worden. Tot slot zul je ook met twee spelers de verhaalmodus kunnen doorlopen en met tot wel vier spelers de arcade modus onveilig kunnen maken.

Bekijk zeker even de onderstaande trailer die je de chaos en actie van de game laat zien. We weten dat de game ergens in het begin van 2024 zal verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.