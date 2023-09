Niet alleen in België loopt menig persoon warm voor onze vriend kuifje, op vele plekken in de wereld kennen ze onze gekuifde vriend, al is dit eerder onder zijn Franse naam: Tintin. Zo’n half jaartje geleden verscheen er een onthullingstrailer van Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh die nog niet echt veel uit de doeken deed wat de gameplay betreft.

Het verhaal is gebaseerd op de strip met dezelfde naam. Nu hebben ontwikkelaar Pendulo Studios en uitgever Microïds aangekondigd dat de game op 7 november zal verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Bekijk hieronder nogmaals de onthullingstrailer, terwijl je wacht tot meer gameplay en november.