De 3DO is één van de minst succesvolle consoles aller tijden. Voor deze spelcomputer kwam ook één van de slechtste games ooit uit, namelijk Plumber’s Don’t Wear Ties. We wisten al ruim twee jaar dat er een remaster van deze titel zou verschijnen en nu is eindelijk de releasedatum bekend.

Plumber’s Don’t Wear Ties wordt omschreven als een Full Motion Video (FMV) titel, maar het lijkt meer op een diavoorstelling. Het doel van het spel is om John en Jane, de twee hoofdrolspelers, bij elkaar te brengen om een stel te vormen. Dit doe je door op bepaalde momenten te kiezen uit verschillende opties voor wat John of Jane moet doen of zeggen.

De remaster van het spel zal op 8 december 2023 digitaal beschikbaar worden gesteld. Als je een fysieke versie wilt, kun je vanaf 22 september een exemplaar reserveren bij Limited Run Games. Het spel wordt uitgebracht voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

Als je helemaal niet bekend bent met dit spel, dan kun je in de onderstaande video zien wat het te bieden heeft en waarom het wordt beschouwd als een van de slechtste games ooit.