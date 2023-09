Zeven jaar geleden bracht Respawn Entertainment Titanfall 2 uit. Hoewel de game commercieel niet het succes heeft behaald dat werd verwacht, heeft Titanfall 2 vooral in de afgelopen jaren steeds meer populariteit vergaard als een van de beste shooters ooit. Fans roepen al langer om een vervolg, en een recente update van Titanfall 2, in combinatie met eerdere hints, doet vermoeden dat Respawn Entertainment werkt aan Titanfall 3.

Via een recente update voor Titanfall 2 werd afgerekend met een irritante bug waardoor spelers hun verbinding verloren tijdens online matches, evenals andere bugs en glitches. De update voegde echter ook iets nieuws toe: de mascotte van Apex Legends, Nessie. De schijnbaar willekeurige toevoeging van de mascotte heeft de hoop op een Titanfall 2-vervolg weer doen oplaaien.

De reden waarom de verschijning van Nessie in Titanfall 2 opmerkelijk is, komt doordat de patch notes van het vorige Apex Legends-seizoen eindigden met de teaser: “Incoming Transmission… Subject: Nessie… 1394521200, 1477638000, 1549267200.”

De combinatie van het benoemen van Nessie in de patch notes, het verschijnen van Nessie in Titanfall 2 en de drie nummerreeksen (die UNIX-timestamps zijn voor de releasedata van Titanfall, Titanfall 2 en Apex Legends), doet vermoeden dat Titanfall 3 in ontwikkeling is, iets wat Respawn in april dit jaar nog heeft ontkend.

Een ander realistisch scenario is dat dit een teaser is voor een nieuwe game in het universum dat Apex Legends en Titanfall delen, of dat het gewoon een leuke easter egg is zonder verdere betekenis. Nessie was namelijk voorheen ook al te vinden in Titanfall, dus wie weet is het een voortzetting van de traditie.

In de tussentijd is er ook een nieuwe modus in Titanfall 2 verschenen onder de noemer ???, waarin Deathmatch gespeeld wordt met alleen maar raketten. Het is allemaal wat merkwaardig, maar ongeacht of dit een teaser is voor een nieuwe Titanfall-game of niet, wij zijn benieuwd. Zouden jullie graag Titanfall 3 ontwikkeld zien worden?