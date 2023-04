Ontwikkelaar Respawn Entertainment heeft de laatste jaren meermaals indruk weten te maken met hun games: hun populaire Battle Royale shooter Apex Legends wordt actief ondersteund en hun Star Wars-games (waarvan Star Wars Jedi: Survivor nu uit is) zijn enorm leuk om te spelen. Je zou soms wel eens vergeten dat de ontwikkelaar enkele jaren geleden ook de Titanfall-games op de markt bracht: heerlijke shooters die, jammer genoeg, wat onder de radar zijn gebleven voor het grote publiek.

Door de jaren heen heeft de franchise wel een fanbase weten op te bouwen en die smacht intussen al een tijdje naar een derde Titanfall-game. Er gingen in het verleden al geruchten de ronde over het eventuele bestaan van Titanfall 3, maar CEO Vince Zampella van Respawn heeft slecht nieuws. In een interview met Barron’s zegt hij dat het onwaarschijnlijk is dat Titanfall 3 gemaakt zal worden… maar tegelijk sluit hij de mogelijkheid niet uit.

“It has to be the right thing. It’s such a beloved franchise for the fans and also for us. If it is not the right moment in time, the right idea, then it just doesn’t make sense.”