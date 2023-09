Met de toevoeging van nieuwe games aan het aanbod van titels voor PlayStation Plus Extra en Premium abonnees, is er weer genoeg om mee aan de slag te gaan. Maar waar nieuwe games bijkomen zullen ook games weer verdwijnen.

Via de PlayStation Store in diens ‘last chance to play’-sectie leren we dat de onderstaande games op 17 oktober de bibliotheek zullen gaan verlaten. Je hebt dus nog een kleine maand de tijd om deze games te spelen, mocht je er interesse in hebben.

Astebreed

Clouds & Sheep 2

Far Cry 4

Far Cry 5

Gal*Gunvolt: Burst

Goosebumps: The Game

Inside

Limbo

Naruto To Boruto: Shinobi Striker

The Crew

The Medium

The Quarry

TorqueL

Yakuza 3 Remastered (Premium)

Yakuza 4 Remastered (Premium)

Yakuza 5 Remastered (Premium)

Een overzicht van de games die deze week zijn toegevoegd kan je hier vinden.