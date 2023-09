Onimusha is een franchise die helaas jaren geleden zijn laatste game zag en veel fans van de reeks willen uiteraard meer. Hoewel er geen berichten zijn over nieuwe Onimusha-games, pakte Netflix de franchise wel ineens op en werd deze vorig jaar aangekondigd als een Netflix anime serie. We zagen al wat screenshots voorbijkomen in dat bericht en nu is er ook een trailer verschenen.

In deze trailer zien we protagonist Musashi Miyamoto in de onrustige Sengoku periode in Japan. Hij is een samoerai die zich tegen de ondode Genma verzet dat het land teistert. Op zijn pad komt hij in aanraking met personages die fans wellicht kennen en hij is uiteraard uitgerust met de mysterieuze handschoen die de kracht van de Genma kan absorberen. De eerste trailer mag er zeker zijn, die actie, verhaal en emoties op een krachtige manier combineert.

De serie is vanaf 2 november te bekijken op Netflix.