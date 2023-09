Microsoft heeft enorm diepe zakken en daarom hebben ze onder andere Bethesda gekocht en zijn ze momenteel bezig met het afronden van de Activision Blizzard overname, waar een gigantisch bedrag mee gemoeid is. Daarmee is het geld zeker niet op en in feite is elke uitgever een potentieel doel om overgenomen te worden.

Sterker nog, Microsoft heeft zelfs overwogen om bijvoorbeeld Nintendo te kopen. Of het na de Activision Blizzard overname stopt is afwachten, maar als de Amerikanen bij Capcom aankloppen zullen ze nul op rekest krijgen. De COO van Capcom, Haruhiro Tsujimoto, werd hiernaar gevraagd door Bloomberg.

Het antwoord was kort en krachtig. Als Microsoft aanklopt voor een overname, zullen ze het aanbod met genade afslaan. Capcom is ervan overtuigd dat het beter is als beide partijen apart van elkaar bestaan als elkaars gelijke.

“I think there have been many merger and acquisition talks in the game industry. There was once a time we were a target, but rather than acquiring an outside company, we prefer organic growth.

It is important to train and develop human resources in-house in order to carry out growth strategies. I also believe we can utilise external partners, but we have no intention of acquiring companies.”