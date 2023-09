Tijdens het PlayStation 4-tijdperk kon je games die je via de PlayStation Store had gekocht beoordelen met behulp van sterren. Toen de PlayStation 5 werd gelanceerd, verdween dit beoordelingssysteem. Nu is het echter weer terug.

Push Square meldt dat Sony het beoordelingssysteem voor games in de PlayStation Store stilletjes heeft heringevoerd, zonder officiële aankondiging. Je kunt nu dus weer games die je hebt gekocht in de PlayStation Store beoordelen met behulp van sterren, variërend van 1 tot 5, en alle hele en halve cijfers daar tussenin.

Het gemiddelde cijfer wordt weergegeven op de pagina van de desbetreffende game, zodat andere gamers kunnen zien hoe goed de titel over het algemeen wordt gewaardeerd.