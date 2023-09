Het gebeurt wel vaker dat verzamelaars oude consoles of demo kiosks kopen en daar interessante ontdekkingen op doen, zoals oude demo’s met nooit uitgebrachte content. YouTuber Modern Vintage Gamer heeft echter recentelijk een wel heel opmerkelijke ontdekking gedaan.

De YouTuber had een devkit van de originele Xbox weten te bemachtigen en vond daarop een prototype van een nooit uitgebrachte kart-racer genaamd ‘Crash vs Spyro’. De video wijst uit dat het spel in ontwikkeling was bij LT Studios in 2004. LT Studios was een dochteronderneming van Argonaut Software, het bedrijf dat onder andere verantwoordelijk was voor Croc.

Crash heeft sinds de release van de N. Sane Trilogy aardig wat liefde gekregen met nieuwe releases, waaronder Crash Bandicoot 4, Crash Team Racing: Nitro-Fueled en Crash Team Rumble. De geliefde paarse draak Spyro heeft het echter zonder nieuwe games moeten doen sinds de Reignited Trilogy, maar wie weet zien we Spyro binnenkort toch weer verschijnen in een nieuwe game.

Je kunt de video, inclusief gameplay, hieronder in de video bekijken.